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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود كهربا: الخير هيجيلك طول ما أنت بتحبه لغيرك

صدى البلد

نشر محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلى، صورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق كهربا علي الصورة قائلا: طول ما انت بتحب الخير لغيرك، الخير هيجيلك، وهتبقي مش عارف جالك منين .

شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن كهربا

تقييم جديد من مدرب الأهلي لـ كهربا .. واقتراب صفقتين في خط هجوم

 

و كان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات ميركاتو الأهلي، واستعدادات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، لبدء مشروعه في الموسم الجديد، من خلال خوض العديد من الوديات، من أجل تجربة أكثر من خطة للاعبين، قبل الاستقرار على الأساسية التي ستقود القلعة الحمراء في الموسم الجديد.


وأكد «شوبير» خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، أن مارسيل كولر سعيد بالأداء الذي يقدمه محمود عبدالمنعم كهربا، الأمر ذاته بالنسبة لحسام حسن الذي سجل في ثنائية الأهلي أمام أسوان، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، ضمن الفترة التحضيرية للموسم، بينما أحرز الأول هدفا لم يحتسب.

 

كولر يعيد الانضباط الي الأهلي 
وأشار حارس منتخب مصر الأسبق، إلى أن كولر يعتمد طريقة جديدة مع الأهلي، أعادت حالة الانضباط إلى الفريق مجددا، بجانب توطيد علاقته سريعاً باللاعبين، رغم توليه المهمة من فترة قصيرة، في إشارة إلى أن المدرب السويسري وعد اللاعبين بمكافآت حال تسجيل أي أهداف خلال ودية أسوان، في محاولة لتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال تلك الفترة.

وعن الغيابات التي قد تشهدها مباراة طلائع الجيش الودية، أوضح أحمد شوبير أن الأهلي يعاني من ابتعاد العديد من العناصر الأساسية سواء للإصابة أو لالتزامهم بالمشاركة رفقة منتخبات بلادهم، وأبرزهم محمد مجدي أفشة، محمد الشناوي، أيمن أشرف، علي معلول وأليو ديانج.

 

صفقتان جديدتان في الأهلي 
من ناحية أخرى، قال نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن «المارد الأحمر يستعد لحسم صفقتين على مستوى الهجوم، إحداهما تحت السن، وأخرى فوقه، على أن يجرى الإعلان خلال الفترة المقبلة، من أجل الخضوع لفترة التحضيرات مع الفريق، تحت قيادة مارسيل كولر».

وأضاف: «اللعيبة بدأت تشعر إنها في النادي الأهلي من جديد، راحات مقننة من كولر، وانضباط ونظام داخل الفريق، التدريبات النهاردة ستكون صباحية، بجانب إن كولر يعتمد نظاما جديدا في تدريبات الفريق؛ إذ خاض الفريق تدريبات صباحية يوم مباراة أسوان الودية».

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