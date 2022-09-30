التعليم تنفي إلغاء إجازة السبت بالمدارس وتؤكد بدء الدراسة بـ12 محافظة غدا

إلغاء إجازة السبت في المدارس خبر تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة غدا السبت الموافق 1 أكتوبر 2023.

وبشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس .. أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها نفت مرارا وتكرارا هذا الخبر، مؤكدة أنه عبارة عن شائعة تصدر مع كل عام دراسي من خلال السوشيال ميديا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مسألة إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد من عدمه عبارة عن قرار متروك للسادة المحافظين، فهناك محافظات تطبق إجازة السبت ومحافظات اخرى لا تطبقها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تبدأ غدا السبت، الدراسة في مدارس 12 محافظة، لا تطبق إجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

بينما تنطلق الدراسة بعد غد الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح” .

وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم : نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

تعطيل الدراسة يومين بسبب الاجازات الرسمية

وعلى جانب آخر يذكر أن تعطيل الدراسة في مصر لطلاب المدارس بسبب الإجازات الرسمية ، خبرا بحث عنه أولياء الأمور بفارغ الصبر في كل عام دراسي ، لتكون هذه الإجازات بمثابة “استراحة من الدراسة ومشاكلها " تسعى فيها الاسر للترفيه عن ابناءها لتقليل ضغط المذاكرة عليهم.

وفي هذا التقرير يعلن موقع صدى البلد خبرا سارا لجميع الأهالي، يتمثل في تعطيل الدراسة في مصر لطلاب المدارس خلال الأسبوع الأول من الدراسة بسبب إجازتين رسميتين.

فوفقا للخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، من المقرر تعطيل الدراسة في مصر لطلاب المدارس بمناسبة عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 2022 ، والمولد النبوي الشريف يوم 8 أكتوبر 2022.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد استعدادات المدارس لبدء الدراسة واستقبال الطلاب خلال ساعات ، في اول عام دراسي للدكتور رضا حجازي بعد جلوسه على كرسي وزير التربية والتعليم في التعديل الوزاري الأخير.

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة

استعداد المدارس لبدء الدراسة