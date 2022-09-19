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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منها المولد النبوي.. تعرف على حقوقك في الإجازات السنوية لشهر أكتوبر 2022

اجازات شهر أكتوبر
اجازات شهر أكتوبر 2022

تتصدر الإجازات الرسمية 2022 محركات جوجل ، حيث يرغب الموظفون بالقطاعين العام والخاص  في معرفة الإجازات الرسمية المتبقية من العام الجاري، إذ يتبقى 3 أشهر وأسبوعان على نهاية 2022.

إجازات الموظفين فى أكتوبر2022

 

و وفقًا لتقرير موقع رئاسة الجمهورية بشأن الإجازات الرسمية لعام 2022 فإن المواطنين سيحصلون على إجازتين خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك خلال يوم الخميس ٦ أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)، ويوم السبت ٨ أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وعادة ما يتم ترحيل إجازات منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، لسيتمتع الموظفون بإجازة 3 أيام متتالية هي الخميس و"الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية" ، كما سيتم ترحيل إجازة السبت إلى الخميس الذي يليه، وسيكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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اجازة بأجر كامل

 

 طبقا لقانون الخدمة المدنية ، يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

 

شرط الحصول على الاجازة


يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

 

 

 

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