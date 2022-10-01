تسبب كوارث للقلب.. كيف تحمي نفسك من الموجة القادمة لكورونا؟

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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كوفيد
كوفيد

أصبح الكثير لايدركون مدى خطورة فيروس الأنفلونزا ولم يولوا اهتمامًا كبيرًا للمشاكل المرتبطة به ومع ذلك ، مع اقتراب فصل الشتاء ، حذر الخبراء من عدوى قاتلة مصاحبة لإنفلونزا COVID يمكن أن تسبب  احتمالية حدوث عدوى مصاحبة لإنفلونزا COVID؟

انتشار واسع لـ COVID19

وفقا لموقع timesofindia من المتوقع أن يكون هناك انتشار واسع لـ COVID19 والإنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى هذا الشتاء و من الضروري أن يكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة 

على الجانب الآخر من الممكن  أن يؤدي COVID إلى أمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر حدة وطويلة الأمد 

وفقًا للخبراء ، نظرًا لأن عددًا كبيرًا من الأشخاص تجنبوا موسم الأنفلونزا في عام 2021 - بفضل تدابير COVID - فقد تكون هناك مستويات أقل من المناعة الطبيعية لسلالة H3N2.

قالت الدكتورة سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين  أن هناك مؤشرات قوية على أننا قد نواجه خطر انتشار الأنفلونزا على نطاق واسع ، وانخفاض مستويات المناعة الطبيعية بسبب قلة التعرض خلال فصول الشتاء الثلاثة الماضية 

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هل يمكنك الحصول على لقاح COVID ولقاح الأنفلونزا معًا؟

نظرًا لزيادة خطر الإصابة بعدوى COVID والإنفلونزا معًا ، من المهم تلقي التطعيمات في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك ، فإن السؤال الطبيعي التالي هو ما إذا كان بإمكانك الحصول على اللقاحين معًا وفي نفس الوقت أم لا.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإنه من الجيد تمامًا الحصول على لقاح الإنفلونزا وحقنة COVID-19 في وقت واحد

عليك ارتدِاء الأقنعة والمحافظة على مسافة اجتماعية واتباع نظافة اليدين المناسبة والحفاظ على مسافة اجتماعية ، والابتعاد عن الزحام ، واتباع النظافة الجيدة لليدين أمر أساسي في الوقاية من العدوى.

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