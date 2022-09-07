الجزائر تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان أمس الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و476 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و107 أشخاص، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.