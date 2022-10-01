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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيتوس: مباراتا بنين "بروفة" لمواجهة إي سواتيني.. فيديو

صدى البلد

تحدث وائل رياض «شيتوس»، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، عن معسكر المنتخب وآخر استعداداته خلال الفترة المقبلة.


وقال شيتوس في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبرر فضائية المحور: " إيجابيات المعسكر الماضي عديدة للغاية، وخضنا عدة مباريات ساعدت ميكالي في التعرف على اللاعبين بشكل أكبر".


وتابع: "بنين منتخب جيد وهدفنا كان التعود على الظروف الصعبة المحتلمة لمواجهة إي سواتيني",

سوء الاداء في مواجهة بنين.. 

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وواصل: " بعد مشاهدة المباراة الأولى أمام بنين، تعاهدنا على تحسين الأداء ومعالجة الأخطاء وبالفعل هذا ما حدث في اللقاء الثاني أمام بنين".


وأتم: "الفترة المقبلة ستشهد عودة عدد كبير من العناصر المميزة للمنتخب الأولمبي مثل كوكا وحسام عبدالمجيد وإبراهيم عادل".

 

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