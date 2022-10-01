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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يستعد لقيادة ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

يستضيف نادي ليفربول منافسه برايتون في المباراة المقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل ليفربول المباراة وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 وخسارة واحدة بخلاف مواجهة مؤجلة أمام تشيلسي بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 6.

بينما يتواجد برايتون في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة مثلها وتسجيل 11 هدفاً وتلقي 5.

مشاركة صلاح رقم 200..

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ويحتفل محمد صلاح بالمشاركة في المباراة رقم 200 في الدوري الإنجليزي بشكل عام سواء مع ناديه الحالي ليفربول أو السابق تشيلسي.

وسبق أن شارك محمد صلاح في مباراتين مع نادي تشيلسي عندما كان لاعباً في صفوفه موسم 2013-2014، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة الى الدوري الايطالي قبل العودة الى البريميرليج من جديد عبر بوابة الريدز.

وشارك محمد صلاح مع نادي ليفربول في 199 مباراة وبات على استعداد للاحتفال بالمباراة رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة القادمة للريدز.

وساهم محمد صلاح في 4 أهداف خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بعدما استطاع تسجيل هدفين وصناعة مثلهم ويأمل الفرعون في إعادة ماكينة أهدافه من جديد للمنافسة على لقب هداف البريميرليج والدفاع عن لقبه.

ونال محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي 3 مواسم في تاريخ مشاركاته مع نادي ليفربول لينضم الى أساطير قليلة استطاعت أن تحققه نفس العدد من الألقاب.

وتاريخيا التقى فريقا ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي استطاع خلالها الريدز من تحقيق الفوز في 7 مواجهات والتعادل في مباراتين وخسارة واحدة فقط ما يجعل فريق محمد صلاح له أفضلية مطلقة في البريميرليج على حساب منافسه.

ونجح نادي ليفربول في تسجيل 21 هدفاً خلال المباريات العشر التي لعبت، وتلقت شباكه 7 فقط، بينما حصل الريدز على ضربتي جزاء سجلهما، بينما حصل برايتون على 3 ضربات سجل اثنتين وأخفق في واحدة.

وحافظ نادي ليفربول على شباكه نظيفة في 4 مباريات مقابل واحدة لصالح نادي برايتون، بينما تقاسم الفريقين عدد الإنذارات الصفراء بواقع 10 لكل فريق، وحالة طرد وحيدة كانت من نصيب الريدز.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين أقيمت على ملعب "أميكس" في الثاني عشر من مارس الماضي وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح ولويس دياز، وحصل وقتها الفرعون على لقب أفضل لاعب في اللقاء من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

فيما انتهت المباراة قبل الأخيرة بينهما والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد" بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 2-2 والتي أقيمت 30 أكتوبر الماضي والتي شهدت حصول الدولي المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من صناعته هدف واحد فقط الا أنه ساهم بشدة في أن يكون نجم اللقاء.

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