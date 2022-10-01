جامعة حلوان تستقبل بدء العام الدراسي بالاحتفالات

استقبلت جامعة حلوان اليوم بدء العام الدراسي الجديد بالاحتفالات والعروض الغنائية للترفيه عن الطلاب باول ايام الدراسة .

ونظمت الأسر الطلابية بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب بجامعة حلوان جولات تعريفية لتعريف الطلاب الجدد بأماكن الكليات و المدرجات لتسهيل اليوم الدراسي .

وقام الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة بوضع خطة تطوير متكاملة للجامعة تستند علي أسس علمية، ووفق استراتيجية التطوير المستمرة بالجامعة، لتطوير كافة الخدمات ومتطلبات الطلاب بالحرم الجامعي بما يضاهي الجامعات العالمية وجامعات الجيل الرابع.



وأكد أن الجامعة ستعمل على إعادة التنسيق الجمالي، وتجهيز عدد من المساحات الخضراء والحدائق بالشكل الذي يراعى فيها البعد الجمالي والحضاري، لتكون أماكن مميزة للانتظار ومناخ مناسب لاستذكار الطلاب في إطار توجه الجامعة لتطبيق منظومة الحرم الجامعي الذكي.