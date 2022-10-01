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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد اليوم الأول للدراسة بعدد من الجامعات .. اليوم

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

يجري الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، جولة بجامعة القاهرة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد للاطمئنان على سير العملية التعليمية .

بينما يرجي الوزير أيضا جولة داخل جامعة بنها الأهلية الجديدة وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، والتي تنطلق بها الدراسة للمرة الأولى اليوم.

وكان قد ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات الأهلية، بحضور أعضاء المجلس من السادة رؤساء الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية المنبثقة عنها جامعات أهلية، وذلك بمقر الوزارة.

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في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى اجتماعه مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لعرض الإستراتيجية المُستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بعد إجراء حوار مجتمعي لأطراف المنظومة الجامعية والبحثية حولها، مشيدًا بالدعم غير المسبوق من القيادة السياسية لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، وتعد هذه الجامعات نموذجًا دوليًّا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع، وتعمل وفقًا لأحدث النظم الدولية، وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال ما تقدمه من برامج دراسية متميزة وحديثة.

وأضاف عاشور أن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يؤهل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بيئة مناسبة للبحث العلمي، تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر.
[10:00 pm, 30/09/2022] Nahla: 

الدكتور ايمن عاشور جامعة القاهرة بنها الأهلية الجديدة 6 أكتوبر التكنولوجية وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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