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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لتعزيز التقدم التعليمي وزيادة التفاهم الثقافي.. عاشور يستقبل مدير مكتب فولبرايت بالقاهرة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يستقبل مدير مكتب هيئة فولبرايت بالقاهرة

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الهيئة والوزارة، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. عبير الشاطر مساعد نائب الوزير لشئون الجامعات، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس،

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن مصر تستضيف هيئة فولبرايت منذ عام 1949 بموجب بروتوكول تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية كمؤسسة تعليمية تهدف إلى تعزيز التقدم التعليمي وزيادة التفاهم الثقافي من خلال تبادل الأفكار والخبرات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار د. عاشور إلى حرص الوزارة على التعاون مع هيئة فولبرايت من خلال منح الحصول على الماجستير والدكتوراه بالجامعات الأمريكية المرموقة في المجالات العلمية المختلفة والبرامج الأكاديمية الحديثة.

ومن جانبها، أكدت د. ماجى نصيف أن الهيئة سوف تقدم منح دراسية خلال الفترة المقبلة  للحصول على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة، وبرامج مُتميزة في مجال التطوير المهنى، وإعداد القادة، وبرامج تدريس اللغة الإنجليزية، موضحة أن قبول المُتقدمين للحصول على هذه المنح يكون بناءً على مهاراتهم وقدراتهم.

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وتناول اللقاء مُناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها: مشاركة هيئه فولبرايت في فعاليات مؤتمر المناخ COP-27 بشرم الشيخ، والذي سيُشارك فيه فريق الهيئة بعدة أنشطة تتضمن حضور خبير أمريكي لإلقاء محاضرة عن شجر المانجروف كوسيلة طبيعية للتغلب على ظاهرة تآكل الشواطئ الساحلية نتيجة لتغيرات المناخ، فضلًا عن برنامج استضافة 3 خبراء أمريكيين للتعاون مع قيادات وزارة التعليم العالي على المشروعات المُختلفة، ومنها (مشروع تدريب بعض العاملين بالوزارة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع الابتكار وريادة الأعمال).

كما ناقش اللقاء برنامج تنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا المصرية (JFDP) في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم تدريب41 أستاذًا جامعيًا وتقوم الهيئة بإرسال الأساتذة لمدة 8-10 أسابيع للتدريب في جامعات تكساس A&M، وجامعة تكساس بأوستن، وجامعة دينفر.، وحصل على المنحة أساتذة من 21 جامعة مصرية.

جدير بالذكر أن هيئة الفولبرايت بمصر تعُد من أقدم وأكبر الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤها بمُقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949 وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين، وتقدم الهيئة عدد كبير من المنح والبعثات الدراسية للباحثين المصريين والأمريكيين، وذلك في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.

وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة هيئة فولبرايت

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