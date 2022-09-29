أكاديمية البحث: مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية



قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن مصر احتلت المرتبة 83 مقارنة بالمركز 86 العام الماضي في مخرجات الابتكار، لافتًا إلى ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات ركائز المؤسسات (المركز 111) وتطور السوق (المركز 86) والمخرجات الإبداعية (المركز 84).

وأشار إلى أن تقدم مصر في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاءت مصر في المرتبة الـ 15 من بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، فضلًا عن تقدم ترتيب مصر في مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث حصلت مصر على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار مقارنة بالمركز 102 خلال العام الماضي 2021.



وأضاف صقر أنه بتحقيق مصر مرتبة مرتفعة في مؤشر البحوث والتطوير، حيث جاءت في المرتبة 54 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز، حيث حققت المرتبة 55، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز حيث جاءت مصر في المرتبة الـ 42 مقارنة بالمرتبة 49 العام الماضي.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقدم مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية، حيث جاءت فى المركز 49 مقارنة بالمركز 54 العام الماضي، فضلًا عن تقدمها أيضًا في مؤشر تصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، حيث احتلت المرتبة 86 مقارنة بالمرتبة 90 عالميًا عام 2021.