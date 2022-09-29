عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. اطلع على قواعد تقليل الاغتراب قبل التسجيل

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٢

فتحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من امس الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، كما أعلنت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٢، وتقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

txt

الطلاب المشاركون في مسابقات صندوق الابتكار: نسعى لنكون أول من يُنمِّي مهارات الأطفال

txt

من اللمبة الجاز للتابلت.. مراحل تطور المذاكرة والدراسة بين الأجداد والأحفاد

وبلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبًا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن و استنفذ عدد (2935) طالبًا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.


و تشمل قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)
• سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022.

 

● التحويل بين الكليات الجامعية:-


• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:- 
• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.
• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). 
• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

 

● التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-


• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي التنسيق الالكترونى التحويلات تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

موضوعات متعلقة

نقص بعض العناصر بوجبة الطالب يعرّضه للعديد من الأمراض.. أستاذ تغذية يكشف عنها

القومي للبحوث يوضح أهمية الوجبات الغذائية المختلفة لأطفال المدارس

القومي للبحوث يوضح دور الأسرة والمدرسة فى تعريف الأطفال بالتغذية السليمة

أستاذ بالقومى للبحوث يوضح تفاصيل هامة حول تغذية طلاب المدارس

ترشيحاتنا

وأخيرًا .. علماء يعلنون نجاح علاج جديد للزهايمر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-9-2022

للموظفين والطلاب.. كيفية تحويل ملف PDF إلى excel مجانا

غلق تحقيقات الوكالة.. آخر عقبات الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران.. تفاصيل

بسبب الإعصار إيان .. ارتفاع جنوني في أسعار النفط

سعر الذهب عيار 18 اليوم 29-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

طريقة عمل الكيزر قبل المدارس.. أحلى من المحلات

بالآلاف.. سعر فستان نيكول سابا يثير الجدل| شاهد

ربنا يخليك لنا أنا وتيتي.. زوجة خالد يوسف تحتفل بعيد ميلاده

فيديو

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ