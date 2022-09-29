تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تعليمات مهمة للطلاب قبل تقليل الاغتراب

فتحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر لجميع طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .

كما أعلنت الوزارة عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حيث تقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية من طلاب الشهادات الفنية عبر موقع التنسيق الالكتروني .

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. وقد بلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبًا وطالبة، طبقًا لترتيب الرغبات ومجموع درجات الطلاب وفي حدود الأعداد المُقررة وذلك لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بذلك الشأن و استنفذ عدد (2935) طالبًا وطالبة كما تضمن رغبات لا تتناسب مع مجموعهم ولا مع الحد الأدنى المعلن، كما انها سوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لكل هؤلاء الطلاب حتى يسجلوا رغباتهم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كما تشمل قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .



• سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر.

التحويل بين الكليات الجامعية في تنسيق الدبلومات الفنية 2022:-

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

• لا توجد تحويلات ورقية

• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

• لا توجد تحويلات ورقية

• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.