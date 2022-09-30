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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي تكشف آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد غدًا| شاهد

جامعة
جامعة

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة انهت كل الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد.

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التعليم العالي تستعرض رؤيتها في إنشاء منصة للمبدعين لتلبية احتياجات التطوير التكنولوجي

وأضاف عادل عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن كل الجامعات المصرية بأنواعها كافة سينطلق العام الدراسي بها غدا، مضيفا أن كل قاعات المحاضرات والمدرجات جاهزة في مختلف الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة. 

وتابع الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الدراسة ستبدأ لأول مرة في 7 جامعات تكنولوجية، تنضم إلى مسار التعليم الجامعي المصري. 

جامعات خاصة جديدة تنضم لمنظومة التعليم العالي

وأكمل الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن تنضم الي منظومة التعليم العالي جامعات خاصة جديدة. 

 

 

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