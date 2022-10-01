سوريا.. بدء التشغيل التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب الوسطى

رغم الحرب..

أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم السبت عن بدء ، التشغيل التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب الوسطى بحضور وزير النفط المهندس بسام طعمة.

وبحسب بيان الوزارة السورية؛ فأن المشروع يتألف من ٤ ضواغط مقادة بأربعة عنفات غازية وتبلغ استطاعة كل ضاغط ٢ مليون متر مكعب غاز باليوم، وسيساهم تشغيل تلك الضواغط بإعادة عدد من الآبار المتوقفة عن العمل وزيادة كمية الغاز المنتجة بحوالي ٥٠٠ ألف م٣ باليوم، ومن المتوقع أن يبدأ العمل الفعلي للضواغط خلال الأسبوعين القادمين.

واجتمع الوزير مع الفريق الفني من المهندسين السوريين الذين أنهوا تدريبهم في روسيا خلال الاسبوع الماضي وعادوا لتشغيل تلك الضواغط المعقدة، رافق الوزير في الجولة المدراء العامين للمؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للغاز.

