7 خطوات لعلاج عضة الكلب.. اكتشفها

يتعرض البعض لعض الكلب، فإذا كنت من محبي تربية الحيوانات الأليفة وبالأخص الكلب يمكنك التعرف على هذه النصائح لعلاج عضة الكلب.

وبحسب ما نشره موقع clevelandclinic، يقول: تحتاج إلى مضادات حيوية عن طريق الوريد. يجب أن ترى دائمًا مقدم رعاية أولية إذا تعرضت للعض ".

بغض النظر عن أي شيء ، تأكد من زيارة الطبيب في غضون ثماني ساعات من عضة الكلب ، كما يقول. الانتظار لفترة أطول يزيد من خطر الإصابة. إذا كنت مصابًا بداء السكري أو تعاني من نقص المناعة ، فإن خطر إصابتك بالعدوى يكون أكبر.

7 خطوات لعلاج عضة الكلب



إذا عضك كلب ، فاتبع هذه الخطوات على الفور:

اغسل الجرح . استخدم صابونًا معتدلًا ، وقم بتشغيل ماء الصنبور الدافئ عليه لمدة خمس إلى 10 دقائق.

أبطئي النزيف بقطعة قماش نظيفة.

ضع كريم مضاد حيوي بدون وصفة طبية إذا كان لديك.

لف الجرح بضمادة معقمة.

احتفظ بضمادة الجرح واستشر طبيبك .

قم بتغيير الضمادة عدة مرات في اليوم بمجرد أن يفحص طبيبك الجرح.

راقب علامات العدوى ، بما في ذلك الاحمرار والتورم وزيادة الألم والحمى.

ماذا سيفعل طبيبك؟

سيرغب طبيبك في معرفة المزيد عن الكلب الذي عضك وكيف حدث ذلك. من المحتمل أيضًا أن ينظف الجرح مرة أخرى ، ويضع مرهمًا مضادًا حيويًا ويصف المضادات الحيوية ، مثل أوجمنتين ، إذا كان هناك قلق من العدوى.

بعد أي قضمة ، يجب أن تتأكد من أنك تعرف متى كانت آخر حقنة تيتانوس - وأنك على دراية بأحدث التطورات. في حين أن التطعيم ضد التيتانوس مفيد لمدة 10 سنوات ، يلاحظ الدكتور سايلز ، قد يوصي طبيبك بعلاج معززة إذا كان الجرح متسخًا ومر أكثر من خمس سنوات على آخر جرعة.

اعتمادًا على الجرح ، قد يوصي طبيبك أيضًا بالغرز. بشكل عام ، على الرغم من ذلك ، تُترك جروح الكلاب مفتوحة للشفاء ما لم تكن على الوجه أو إذا كان من الممكن أن تترك ندوبًا شديدة بشكل خاص إذا تركت بدون خياطة.

تزيد البكتيريا الناتجة عن اللدغات من خطر الإصابة بالعدوى

ما يقرب من 50 ٪ من عضات الكلاب تدخل البكتيريا ، بما في ذلك المكورات العنقودية والعقدية والباستريلا ، وكذلك الكابنوسيتوفاجا .

يمكن للكلاب الوحشية غير الملقحة أيضًا أن تحمل - وتنقل - داء الكلب ، لذلك سيرغب طبيبك في معرفة تفاصيل عن الكلب الذي عضك.

يقول الدكتور سايلز ، في نهاية المطاف ، إن الاهتمام بقضمة الكلب يتعلق بمنع البكتيريا من التسبب في العدوى.