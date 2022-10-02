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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توطين الصناعات الوطنية يسهم في تخفيض الاستيراد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في التوجيهات الخاصة  باستمرار خطط البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة.

توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع

وقال “يحيي” لـ"صدي البلد"، إن توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع يمكنها من المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن توطين الصناعات الوطنية يساهم أيضًا في تخفيض الاستيراد بالعملة الأجنبية وتحقيق زيادة في إيرادات الدولة.

واشار عضو مجلس النواب، الي أن  توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية لتذليل كافة العقبات التي تواجه الصناعات المحلية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.  

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.

واستعرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة، موضحاً تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة.

 

ووجه الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والاجراءات ذات الصلة.

البنك المركزي الاقتصاد الصناعات الوطنية عبد الفتاح السيسي القطاعات الصناعية عضو مجلس النواب

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