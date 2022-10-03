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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سبايدر مان.. رجل يتسلق نوافذ برج سكني شاهق في استراليا

صدى البلد

يهوى الكثيرون تسلق الجبال والمرتفعات ولكن آخرون يهوون تسلق النوافذ، فقد فوجئ سكان أحد الأبراج السكنية بمشهد مروع خلف زجاج النوافذ والبلكونات، حيث فزع السكان بـ رجل يتسلق البرج السكني.

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وأظهرت لقطات مرعبة لرجل متهور يخاطر بالموت أثناء تسلق برج سكني شاهق في جولد كوست بـ أستراليا، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره يوم الإثنين ، الرجل وهو يتسلق برجًا سكنيًا في ساوثبورت ويقفز عبر الشرفات ، مما يروع السكان ويصيب المتفرجين بالصدمة أدناه.

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ويواجه الرجل البهلواني الاتهام بتسلق مبنى بشكل غير قانوني ويواجه عقوبة السجن المحتملة، ويتعرض لأقصى عقوبة للجريمة هي 12 شهرا خلف القضبان.

ودفع الحادث السلطات إلى تحذير سكان الشقق الشاهقة من إبقاء أبواب الشرفات مغلقة لردع متهورون مماثلون من اقتحام المنزل.

تم تصوير الحادث المروع بعد ساعات من نقل رجل يبلغ من العمر 30 عامًا إلى المستشفى مصابًا بجروح مروعة في ساقه بعد أن سقط على بعد 6 أمتار من شرفة حديقة بيرة في سرفرس بارادايس القريبة ليلة السبت.
 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11274251/Southport-Central-Apartment-Towers-Daredevil-filmed-scaling-balconies-Gold-Coast-high-rise.html#v-4070645426975756048

تسلق الجبال النوافذ الأبراج السكنية زجاج السكان البرج السكني

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