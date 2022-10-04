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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو M3 تستعرض قوتها في الدريفت..فيديو

بي ام دبليو M3 E92
بي ام دبليو M3 E92

ظهرت سيارة بي إم دبليو M3 E92 في احدث استعراض للدريفت ، وذألك بعد رؤيتها في مهرجان جودوود للسرعة ، كما أن السيارة تخلت عن محرك تويوتا 2JZ سعة 3000 سي سي المكون من ست أسطوانات .

سيارة بي إم دبليو M3 E92 

تستمد سيارة  بي ام دبليو M3 E92 القياسية  قوتها من محرك ثماني الأسطوانات سعة 4000 سي سي ، وتم تجهيزه بزوج من شواحن التيربو ، والان بعد التعديل عليها تمتلك السيارة شاحن واحد تيربو .

سيارة بي إم دبليو M3 E92 

تحصل سيارة  بي ام دبليو M3 E92  على 100 طلقة من النيتروز ، وذألك يجعل السيارة  تنتج قوة تزيد عن 900 حصان ، ويصل تسارع دوران المحرك إلى 9.000 دورة في الدقيقة.

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تستخدم سيارة  بي ام دبليو M3 E92 النيتروز بشكل تلقائي وبشروط معينة ، وذلك لان اغلب الناس يربطون النيتروز بـ فيلم  فاست آند فيوريس من خلال الضغط علي زر ، أما في سيارة  M3 E92 يختلف الأمر ويعمل النيتروز بشكل أوتوماتيك .

سيارة بي إم دبليو M3 E92 


والجدير بالذكر أن سيارة M3 E92 حصلت علي تحديث لنظام المكابح  بشكل كامل، وتم إضافة ملقطان في كل زاوية خلفية، وتتميز السيارة بخفة وزنها بفضل استخدام ألواح هيكل الكيفلر الكربونية القوية .

سيارة بي ام دبليو بي إم دبليو M3 E92 استعراض للدريفت تويوتا 2JZ

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