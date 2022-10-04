بي إم دبليو M3 تستعرض قوتها في الدريفت..فيديو

ظهرت سيارة بي إم دبليو M3 E92 في احدث استعراض للدريفت ، وذألك بعد رؤيتها في مهرجان جودوود للسرعة ، كما أن السيارة تخلت عن محرك تويوتا 2JZ سعة 3000 سي سي المكون من ست أسطوانات .

سيارة بي إم دبليو M3 E92

تستمد سيارة بي ام دبليو M3 E92 القياسية قوتها من محرك ثماني الأسطوانات سعة 4000 سي سي ، وتم تجهيزه بزوج من شواحن التيربو ، والان بعد التعديل عليها تمتلك السيارة شاحن واحد تيربو .

سيارة بي إم دبليو M3 E92

تحصل سيارة بي ام دبليو M3 E92 على 100 طلقة من النيتروز ، وذألك يجعل السيارة تنتج قوة تزيد عن 900 حصان ، ويصل تسارع دوران المحرك إلى 9.000 دورة في الدقيقة.

تستخدم سيارة بي ام دبليو M3 E92 النيتروز بشكل تلقائي وبشروط معينة ، وذلك لان اغلب الناس يربطون النيتروز بـ فيلم فاست آند فيوريس من خلال الضغط علي زر ، أما في سيارة M3 E92 يختلف الأمر ويعمل النيتروز بشكل أوتوماتيك .

سيارة بي إم دبليو M3 E92



والجدير بالذكر أن سيارة M3 E92 حصلت علي تحديث لنظام المكابح بشكل كامل، وتم إضافة ملقطان في كل زاوية خلفية، وتتميز السيارة بخفة وزنها بفضل استخدام ألواح هيكل الكيفلر الكربونية القوية .