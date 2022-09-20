شاهد.. بي إم دبليو M5 CS بتعديلات جديدة من جي باور

كشفت شركة جي باور عن تعديلات تمت على سيارة بي إم دبليو M5 CS ، حيث إن تلك التعديلات تعمل على زيادة تألق وتميز طراز بي إم دبليو M5 CS .

بي إم دبليو M5 CS بتعديلات جي باور

جاءت سيارة بي إم دبليو M5 CS بتعديلات إضافية جديدة منها إضافة ألياف الكربون على الجناح الخلفي وغطاء المحرك الانسيابي بفتحات تهوية للمحرك.

بي إم دبليو M5 CS بتعديلات جي باور

وتحصل سيارة بي إم دبليو M5 CS على قوتها من محرك ثماني الأسطوانات سعة 4400 سي سي مزدوجة التيربو ، وبعد إضافة التعديلات من جي دي باور فينتج المحرك قوة تصل إلى 888 حصانا، وعزم أقصى للدوران 1050 نيوتن/ متر .

بي إم دبليو M5 CS بتعديلات جي باور

وتأتي سيارة بي إم دبليو M5 CS بنظام جي بي 900 الذي يتحكم ببرمجة المحرك وتوقيت الإشعال ، وذلك زاد من سرعة السيارة بي إم دبليو M5 CS التي وصلت إلى 333 كم/س ، بالإضافة إلى عجلات تتألق باللون البرتقالي مقاس 21 بوصة مصممة بشكل أذرع خماسية متشعبه و غطاء أقراص للفرامل باللون الذهبي .

بي إم دبليو M5 CS بتعديلات جي باور

والجدير بالذكر أن شركة جي باور أطلقت مسمى هوريكين آر آر على بي إم دبليو M5 CS التي قامت بتعديلها ، وهناك مجموعة أخرى من التعديلات من شأنها إنتاج قوة أقل تصل إلى 700 حصان لمن يجد أنه لا يستطيع التحكم بالقوة العالية 888 حصانا، حيث إنها بالفعل قوة لا يستهان بها.