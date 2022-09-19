بي ام دبليو تقدم i1 و i2 الكهربائيتين في 2027

أوقفت BMW مؤخرًا إنتاج طراز i3 بعد تصنيع 250 ألف وحدة من الهاتشباك غريبة الشكل على مدار الثماني سنوات الفائتة. لا يزال الموديل BMW i3 بنفس الاسم موجودًا في الصين ولكن بقاعدة عجلات طويلة وسيدان كهربائية، بينما تحصل أوروبا ومناطق أخرى على بي ام دبليو iX1 ، لكن لا يوجد بديل مباشر لسيارة i3. لا تفكر حاليا الشركة البافارية في تقديم بديلة عن بي ام دبليو i3.

وفقا لموقع موتور وان المتخصص في السيارات، سيتم طرح طرازين بتكاليف منخفضة نسبيا بحلول النصف الثاني من العقد الحالي، وسيتم تصنيع كلاهما في ألمانيا، مع تقديم بي ام دبليو i1 ، والذي يحمل حاليا الاسم الكودي "NB0" وسيصل إلى خط التجميع في نوفمبر 2027. و سيتم تقديم بي ام دبليو i2 في يوليو 2028 ، وسيظل كلاهما قيد الإنتاج حتى 2035.

سيتم بناء كلا من BMW i1 و BMW i2 على المنصة الهندسية الجديدة Neue Klasse وسيكون بمثابة المعادل كهربائي للفئة 1 و 2. تم تصميم هذه المنصة المعمارية لتقديم تكوينات الدفع بالعجلات الأمامية جنبًا إلى جنب مع إعدادات الدفع الخلفي والكلي، يمكن أن تأخذ سيارة BMW i1 شكل هاتشباك أو سيارة سيدان لأن اسم iX1 قد تم تخصيصه بالفعل لسيارة كروس أوفر وهي السيارة التي يُعتقد أن الجيل الثاني منها ستكون على بنية NE وتدخل الإنتاج في يوليو 2027.

تعتبر سيارة BMW i2 لغزا حتى الآن لأنها يمكن أن تتخذ إما شكل الفئة الثانية كوبيه أو الفئة الثانية جران كوبيه أو شكل الفئة الثانية أكتيف تورر، معالمها غير واضحة، كل ذلك مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية.

تركز الشركة البافارية حاليا على إطلاق منصتها الجديدة Neue Klasse في عام 2025 بطرازات في الفئة الثالثة سيدان وقطاع الـ X3.