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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقطا بعد تصادم سيارتين.. انتشال جثة شخص ومصاب من ترعة الفؤادية بقنا

اسعاف
اسعاف

تمكنت قوات الحماية المدنية في قنا، برئاسة العميد هاني الأتربى، مدير الإدارة، من انتشال جثة ومصاب، اليوم "الثلاثاء"، بعد سقوطهما في ترعة الفؤادية، بمركز أبوتشت، إثر تصادم سيارتين و سقوطهما فى الترعة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين وانقلابهما داخل ترعة الفؤداية بالقرب من قرية الأميرية.

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وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين مصرع هاني مسعد غبريال ٤٠ عاماً، مقيم كوم البيجا بمركز فرشوط، و إصابة حمادة جاد الكريم ٣٨ عاماً،  مقيم الشرقى بهجورة نجع حمادى.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بـ ٥ سيارات إلى موقع الحادث، لنقل الجثة إلى المشرحة و المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا أبوتشت تصادم سيارتين ترعة الفؤادية الحماية المدنية اخبار قنا

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