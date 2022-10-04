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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من سيارتها الفارهة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها فيديو جديد لها علي حسابها الرسمي بموقع التواصل وذلك عبر حسابها علي "انستجرام".


وخطفت ياسمين صبري، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة من سيارتها الفارهة، مما نال اعجاب متابعيها.

بإطلالة أنيقة.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تداول رواد السوشيال ميديا  أنباء عن عودة الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمال زوجها السابق أحمد أبو هشيمة بعد ظهورهما في نفس المكان وهو ما تساءل عنه البعض “هل رجعوا لبعض؟”. 

وظهرت ياسمين صبري  بعد هذه الأنباء فى  حلقة مع الإعلامية اسعاد يونس.

 

وتألقت بإطلالة أنيقة ومثيرة بجسم ممشوق ومتناسق مرتدية فستانا مشجرا بالألوان المبهجة.

 

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