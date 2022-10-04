بإطلالة أنيقة.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ببعض اللقطات الجديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة رشاقتها وجمالها.

وبدت ياسمين بإطلالة أنيقة مرتدية بنطال كاجوال باللون الأسود وتوب انيق، واعتمدت رفع شعرها إلى أعلي، وهو ما نال اعجاب متابعيها.

يشار إلى أن النجمة ياسمين رئيس، تشارك في فيلم “خطة مازنجر” الذي طرح في دور السينما ضمن أفلام موسم الصيف هذا العام.

وتدور أحداث فيلم “خطة مازنجر” في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم “خطة مازنجر” النجوم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.