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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قنا .. ضبط 308 عبوة سماد زراعى سائل منتهى الصلاحية بمركز قوص

أجولة سماد منتهى
أجولة سماد منتهى الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، بالتعاون مع مباحث التموين بمركز قوص، حملة تموينية مفاجئة بناحية قرية المسيد بمركز قوص، أسفرت عن ضبط 308 جركن سماد زراعي سائل منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام.

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مسئولى التموين بتكثيف الرقابة التموينية على أسواق المبيدات و المخصبات الزراعية لحماية المستهلك من الغش التجارى والمنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

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أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، بأنه تم ضبط 77 كرتونة تضم 308 جركن سعة 4 لتر تقريبا سماد زراعي سائل منتهى الصلاحية قبل بيعها فى للمزارعين.

و تابع السيد، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و أضاف وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأن الحملات التموينية مستمرة بكافة مراكز المحافظة، لضبط الحالة التموينية وتوفير السلع والمنتجات الآمنة للمواطنين.

الجراكن المضبوطة

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قنا مديرية التموين حملة تموينية مفاجئة قرية المسيد جركن سماد زراعي سائل منتهى الصلاحية اخبار قنا قوص

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