دراسة تكشف عن نوعية أطعمة نتناولها يوميا تسبب السرطان

كشفت دراسة حديثة عن أن هناك علاقة بين نوعية شائعة من الطعام وإصابة الرجال بـ مرض سرطان القولون والمستقيم القاتل.

وقال الباحثون بجامعة بوسطن إن الرجال الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم.

ومن أشهر الأمثلة على الأطعمة فائقة المعالجة المتسببة فى زيادة الإصابة بـ سرطان القولون، البسكويت والحلويات والمشروبات الغازية والنقانق، والحساء الفوري والمكرونة والأطعمة الخفيفة المعبأة السكرية أو المالحة.

لا تتناول هذه الأطعمة كيك

وأجريت دراسة علمية بجامعة تافتس في بوسطن، تقييم النظام الغذائي من خلال استبيانات الطعام، والتي كان يتم إكمالها كل أربع سنوات من قبل المشاركين وتم فحص بيانات مأخوذة من ثلاث دراسات صحية طويلة الأمد شملت أكثر من 46 ألف رجل ونحو 160 ألف امرأة.

وتم تتبع الباحثين المشاركين لمدة 24 إلى 28 عاما، وخلال هذا الوقت تم تحديد 3216 حالة إصابة بمرض سرطان القولون .

يذكر ان الرجال الذين تناولوا أكثر الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة بنسبة 29% للإصابة بـ سرطان القولون والمستقيم، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كمية أقل كمية ولكن لم يوجد هذا الرابط بين النساء وتناول نوعية معينة من هذه الأطعمة.