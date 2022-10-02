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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى المولد.. طريقة عمل الشكلمة بطعم المحلات

الشكلمة
الشكلمة

الشكلمة من أشهى أنواع حلوى المولد التى أصبحت تقدم فى العصر الحديث أثناء احتفالات المولد النبوي الشريف بسبب مذاقها الشهي.

نقدم لكم طريقة عمل الشكلمة بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الشكلمة:
كوب سكر بودرة 
2 ملعقة كبيرة دقيق 
2 كوب جوز هند ناعم 
بياض بيضة 
رشة ملح


طريقة عمل الشكلمة
- اخفقي بياض البيض مع السكر البودرة بالتدريج مع استمرار الخلط ثم ضعي الملح ويقلب الخليط حتى الحصول على قوام هش.
- أضيفي جوز الهند مع التقليب بهدوء واتركي العجينة قليلا لترتاح ثم ضعيها فى كيس حلوانى وتشكل وردات فى صينية فرن مفرودة بورق زبدة وادخليها فرن بدرجة حرارة 160 حتى تنضج الشكلمة.

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