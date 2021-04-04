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مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل شكلمة في المنزل

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:59 ص
طريقة عمل شكلمة
طريقة عمل شكلمة
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هاجر هانئ
شكلمة من الحلويات الشهية ذات مذاق مميز مما يجعل الكثير من الأشخاص يعشق تناولها ويدفعهم إلي شرائها من الأسواق، لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل شكلمة في المنزل.


مقادير شكلمة
1 كوب سكر بودرة 
2 ملعقة كبيرة دقيق 
2 كوب جوز هند ناعم 
بياض بيضة 
رشة ملح 


طريقة تحضير شكلمة
-الخطوات يخلط بياض البيض مع السكر البودرة بالتدريج مع استمرار الخلط
- يضاف الملح ويقلب الخليط حتى الحصول على قوام هش
-يضاف جوز الهند مع التقليب بشكل بطيء
- تترك العجينة لترتاح قليلًا
-يوضع الخليط فى كيس حلوانى ويشكل وردات فى صينية فرن مفرودة بورق زبدة
-توضع فى الفرن فى درجة حرارة 160 حتى الحصول على النضج المطلوب
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