في 30 دقيقة.. طريقة عمل شكلمة جوز الهند

طريقة عمل شكلمة جوز الهند





مقادير شكلمة جوز الهند بالدقيق:



- 2 كوب جوز هند.



- كوب سكر مطحون.

- 2 ملعقة دقيق.

- بياض بيض لـ 5 بيضات.

- رشة ملح.

طريقة تحضير شكلمة جوز الهند بالدقيق:

- نمزج السكر، وجوز الهند والدقيق والملح، في وعاء كبير باستخدام المضرب الكهربائي يتم خفقهم جيدًا.

- وفي وعاء آخر نقوم بخفق بياض البيض باستخدام الخلاط الكهربائي إلى أن يصبح كثيف ورغوة عالية..

- بعد ذلك نصب خليط السكر وجوز الهند إلى بياض البيض تدريجيًا وببطء شديد مع الاستمرار في التقليب جيدًا بلملعقة، حتى يتجانس الخليط تمامًا.

- فيما بعد نقوم بتشكيل كرات جوز الهند، ثم ندهن الصينينة بالسمن ثم نضع ورق زبدة حتى لا تلتصق بالصينية أو تحترق، ثم ندهن طبقة أخرى من الزبدة، ثم نرص كرات جوز الهند.

- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة 20 دقيقة، ثم نحمرها من أعلى، ونخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد وتقدم باردة.



الشكلمة حلوى شعبية لذيذة تقع دائمًا في طرف طبق الحلويات، ولكنها من الحلوى التي يكن لها الكثيرون الحب والتقدير لطعمها اللذيذ، فقد يقع في حبها محبي جوز الهند، فإذا كنت ممن يحبونها أو أطفالك، فتعرفي على طريقة عمل شكلمة جوز الهند في البيت وبخطوات بسيطة دون الحاجة لشرائها من المحلات.المقادير:- 2 كوب جوز الهند.- كوب سكر.- ملعقة فانيلا.- بياض البيض لـ أربع بيضات.- 1/4 ملعقة صغيرة من الملح.طريقة تحضير شكلمة جوز الهند:- في وعاء عميق نضيف الملح إلى بياض البيض ونخلطهم جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي، ويستمر في خفق البيض بالملح لمدة 5 دقائق.- نضيف السكر والفانيلا لمزيج البيض، ونستمر في الخفق جيدًا حتى يصبح قوام الخليط كثيفًا.- من ثم نصب جوز الهند إلى الخليط، ونحرك الخليط جيدًا حتى يصبح متماسكًا، وبعد ذلك نشكل العجين كرات جوز الهند بحجم حبة الليمون.- بعد الانتهاء من تشكيل كرات جوز الهند نضع ورق زبدة في صينية حتى لا تحترق بالفرن، ثم نضع كرات الشكلمة على ورقة الزبدة .- وفي فرن ساخن على حرارة 150 درجة تم تسخينه مسبقًا، ندخل الشكلمة ونتركها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك يتم تحمريها من الأعلى مع التركيز جيدًا عليها حتى لا تحترق، وفي النهاية تركها لتبرد وتقدم باردة للأكل.طريقة عمل شكلمة جوز الهند بالدقيق.