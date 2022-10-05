عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فلوس بالملايين.. ننشر نص التحقيقات في واقعة مستريح العقارات |خاص

اموال مستريح البساتين
اموال مستريح البساتين - ارشيفية

 مستريح العقارات.. «حصل صدى البلد على نص التحقيقات في واقعة اتهام رئيس مجلس ادارة شركة للمقاولات للتطوير العقاري لقيامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي مبالغ مالية بالملايين» والمعروفة إعلامياً بـ«مستريح العقارات في البساتين».

ووجهت النيابة العامة، للمتهم عدة اتهامات، منها:«النصب والاحتيال على المواطنين، بحجة توفير شقق سكنية لهم، والاستيلاء على مبالغ مالية بالملايين من المواطنين، واستعمال طرق احتيالية للنصب عليهم بإيهامهم بمشروع وهمي وذلك لطبيعة عمله كرئيس مجلس ادارة شركة للمقاولات للتطوير العقاري بمنطقة البساتين.

أين تنعقد الجلسة؟ باقٍ 96 ساعة على محاكمة السائق المخمور بطريق السويس|تقرير

جلس بجانبه أمين شرطة وسودانية أبلغت عنه.. تطور جديد في واقعة سائق طريق السويس "فيديوجراف"

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة،أنه في جلسة التحقيق مع المتهم وجهت له تهمة، الاستيلاء على مبالغ مالية والمملوكة للمجني عليه محمد فهمي، وكان ذلك باستعمال طرق احتياليه التي كانت من شأنها ايهامهم بمشروع وهمي على غير الحقيقة. 

وأمرت جهات التحقيق، بإحالة مستريح العقارات إلى المحاكمة العاجلة لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي مبالغ مالية في منطقة البساتين.

الداخلية: ادارة تصاريح العمل تباشر أعمالها يومى الخميس والسبت القادمين

ستظل رمزا للفخر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس ووزير الدفاع بذكرى انتصار أكتوبر

وكشفت التحقيقات، أن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (مستريح البساتين إستولى على مبالغ مالية تقدر بالملايين من المواطنين مقابل تخصيص شقق لهم) متضمناً إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بالحصول على شقق سكنية وتخصيص أراضى ببعض المناطق بالقاهرة مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات.

 تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغ من أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة ، مفوضاً عن عدد 5 أشخاص آخرين بتضررهم من إدارة إحدى شركات العقارات - الكائنة بالبساتين لقيامهم بحجز وحدات سكنية بأحد مشروعات الشركة مقابل مبالغ مالية "محددة" وإلتزامهم بدفع الأقساط ، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بالبناء حتى الآن ورفض رد المبالغ المالية.

وبسؤال مدير التشغيل بالشركة المشار إليها "شقيق مالك الشركة" أفاد بأن قطعة الأرض المقرر إقامة المشروع عليها لم تصدر لها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وأن بداية مواعيد التسليم فى غضون عام 2023.

وبسؤال المبلغ إتهم مدير التشغيل وشقيقه "المحبوس إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا" بالنصب عليهم وعدم قيامهما بشراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع حتى تاريخه وتولت النيابة العامة التحقيق.

مستريح العقارات تطوير العقارى النصب والاحتيال اخبار الحوادث البساتين اخبار البساتين مستريح البساتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

موضوعات متعلقة

أين تنعقد الجلسة؟ باقٍ 96 ساعة على محاكمة السائق المخمور بطريق السويس|تقرير

تعذيب وضرب أفقده الوعي بسبب 10 جنيهات.. تفاصيل مأساة طفل مع حلاق الغربية

ربطوه بالحبال ووضعوا له المنوم.. قرار عاجل من المحكمة بشأن قاتلة والدها بحلوان

16 أكتوبر.. الحكم علي حسن شاكوش لاتهامه بسب وقذف ريهام سعيد

ترشيحاتنا

بوتين يواصل الخسارة.. أمريكا تصدم روسيا بشأن مسار حرب أوكرانيا

مسابقة جديدة لـ وظيفة معلم مساعد.. و 8 شروط للتعين بالقانون

جماهير الأهلي بالكويت تهتف للخطيب في البطولة العربية للسلة.. فيديو

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

كذب رويترز.. وزير الطاقة السعودي يستعين بمسرحية لعادل إمام للرد على "صحفية"

استعدادا للهجوم .. قراصنة روس يستهدفون أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب الأطفال بالتسمم.. لا تضعي هذه الأطعمة في اللانش بوكس

احذر .. استخدام هذا النوع من الأكياس يؤثر على الخصوبة

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تشارك جمهورها أحدث صورها | شاهد

أزاي تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن أجنحة بالبطاطس

فيديو

فتاة الـ كدة كدة.. سندس عبدالهادي تفجر مفاجأة غير متوقعة.. فيديوجراف

تحدث عن نوير والشناوي.. ماذا قال ميشيل يانكون عن الأهلي والخطيب؟ |فيديوجراف

هبوط حاد في الدولار وتراجع الذهب عالميا ومحليا ..ڤيديو

حذر من خطورة الشائعات.. رسائل هامة من السيسي في احتفالية المولد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ