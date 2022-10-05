فلوس بالملايين.. ننشر نص التحقيقات في واقعة مستريح العقارات |خاص

مستريح العقارات.. «حصل صدى البلد على نص التحقيقات في واقعة اتهام رئيس مجلس ادارة شركة للمقاولات للتطوير العقاري لقيامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي مبالغ مالية بالملايين» والمعروفة إعلامياً بـ«مستريح العقارات في البساتين».

ووجهت النيابة العامة، للمتهم عدة اتهامات، منها:«النصب والاحتيال على المواطنين، بحجة توفير شقق سكنية لهم، والاستيلاء على مبالغ مالية بالملايين من المواطنين، واستعمال طرق احتيالية للنصب عليهم بإيهامهم بمشروع وهمي وذلك لطبيعة عمله كرئيس مجلس ادارة شركة للمقاولات للتطوير العقاري بمنطقة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة،أنه في جلسة التحقيق مع المتهم وجهت له تهمة، الاستيلاء على مبالغ مالية والمملوكة للمجني عليه محمد فهمي، وكان ذلك باستعمال طرق احتياليه التي كانت من شأنها ايهامهم بمشروع وهمي على غير الحقيقة.

وأمرت جهات التحقيق، بإحالة مستريح العقارات إلى المحاكمة العاجلة لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي مبالغ مالية في منطقة البساتين.

وكشفت التحقيقات، أن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (مستريح البساتين إستولى على مبالغ مالية تقدر بالملايين من المواطنين مقابل تخصيص شقق لهم) متضمناً إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بالحصول على شقق سكنية وتخصيص أراضى ببعض المناطق بالقاهرة مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات.

تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغ من أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة ، مفوضاً عن عدد 5 أشخاص آخرين بتضررهم من إدارة إحدى شركات العقارات - الكائنة بالبساتين لقيامهم بحجز وحدات سكنية بأحد مشروعات الشركة مقابل مبالغ مالية "محددة" وإلتزامهم بدفع الأقساط ، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بالبناء حتى الآن ورفض رد المبالغ المالية.

وبسؤال مدير التشغيل بالشركة المشار إليها "شقيق مالك الشركة" أفاد بأن قطعة الأرض المقرر إقامة المشروع عليها لم تصدر لها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وأن بداية مواعيد التسليم فى غضون عام 2023.

وبسؤال المبلغ إتهم مدير التشغيل وشقيقه "المحبوس إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا" بالنصب عليهم وعدم قيامهما بشراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع حتى تاريخه وتولت النيابة العامة التحقيق.