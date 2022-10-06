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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري: خلال 8 جلسات علاج بالأكسجين النشط يمكن التخلص من المرض المناعي

الدكتور نادر المصري
الدكتور نادر المصري استشاري العلاج بالاكسجين النشط

قال الدكتور نادر المصري استشاري العلاج بالأكسجين النشط، إن الجهاز المناعي ليس عضوا ولكن يوجد في جسم الإنسان، ومن الممكن ان تحدث إصابة للإنسان بمرض مناعي وتختلف الأمراض المناعية علي سبيل المثال البهاق والأكزيما و ايضا الروماتويد هو مرض مناعي  ينتج عنه تهيج والتهاب مفاصل الجسم وذلك بسبب التهاب السائل المحيط بالمفاصل وينتج عن هذا الألم وتيبس المفاصل وذلك  يتفاقم عادةً في الصباح أو بعد فترة من عدم النشاط.

أكد الدكتور نادر المصري، خلال لقائه مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "انا والطبيب" على قناة "صدي البلد"، أنه يمكن علاج المرض المناعي عن طريق تثبيط الجهاز المناعي وأيضا من الممكن إعطاء المريض الاكسجين النشط لإعادة جهاز المناعة الي طبيعته و علاج المريض من الروماتويد .

وأوضح ، أنه في خلال ٨ جلسات من علاج بالأكسجين النشط يمكنك التخلص من المرض المناعي بنسبة شفاء تصل الي ٩٩ ٪ .

الاكسجين النشط جسم الإنسان الجهاز المناعي البهاق والإكزيما مفاصل الجسم ماري نعيم

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