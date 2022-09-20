إعادة حيوية الجسم.. استشاري: استخدامات مذهلة لـ الأكسجين النشط

قال الدكتور نادر المصري، استشاري العلاج بالأكسجين النشط، إن العلاج بالأكسجين هو عبارة عن ٣ ذرات اكسجين تدخل الجسم لتنشيط جميع خلايا الجسم، ويعمل الأكسجين النشط علي تزويد كفاءة الخلية، وبالتالي يكون هناك نشاط وحيوية للجسم بأكمله.

وأضاف "المصري" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "انا والطبيب" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الأكسجين النشط يعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة والأمعاء الدقيقة والقرحات التي تكون في القولون.

وتابع استشاري العلاج بالاكسجين النشط أن كل الخلايا الموجودة داخل الجسم لها عمر افتراضي مثل كرات الدم الحمراء عمرها الافتراضي ١٢٠ يوما وخلايا المعدة عمرها الافتراضي ٣ ايام فقط ومن ثم يتم تجديد هذه الخلايا تلقائيا من قبل الجسم.