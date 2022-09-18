بدون مشاكل صحية.. ماجد زيتون يقدم حلولا مضمونة للتخلص من السمنة|فيديو

خصص برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، فقرة خاصة مع الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية.

وقال ماجد زيتون خلال حواره مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "أنا والطبيب"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن أكثر شيء يتميز به هو المصداقية بينه وبين الذي يتعامل معهم.

واستضاف "برنامج أنا والطبيب"، حالة من حالات التي تتعامل مع الدكتور ماجد زيتون، يدعي سيد اتي الي الدكتور ماجد زيتون منذ عام وأربعة اشهر كان وزنه ١١٥ كيلو وهو يعمل في المعمار ولم يكن به أي مشاكل صحية.

وأشار ماجد زيتون إلى أن وزن سيد لم يؤثر علي العمود الفقري أو المفاصل لديه وبعد العلاج وصل وزنه إلى ٧٠ كيلو فقط خلال أربعة أشهر فقط.