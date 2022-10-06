فقرات تدريبية خاصه بمران الزمالك اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على اتقان إنهاء الهجمة بالشكل المناسب، بالإضافة إلى أمور فنية أخرى منها التسديد من خارج المنطقة سواء من وضع الثبات أو بعد عدة تمريرات بين اللاعبين.

وقاد هذه الفقرة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، وحرصوا على نقل التعليمات الفنية للاعبين وتصحيح الأخطاء بشكل متواصل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .