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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هاكاثون لـ البحث العلمى لتطوير حلول للتكيُّف مع التغيرات المناخية .. تفاصيل

البحث العلمى
البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية والتطوير ومع الجهود الوطنية المبذولة للحــد من التغير المناخي، عن تنظيم Hack The Climate Hackathon لتطوير حلول للتكيُّف مع التغيرات المناخية .

وأوضحت أن الهاكاثون هيكون مساحـة تجمع روَّاد الأعمال وصناع القرار وكل المهتمين بالبيئة، بهدف تبادل الأفكـار والعمل على تطوير ابتكارات للحد من والتكيُّف مع التغيرات المناخية.

 بالإضافــة إلى ان روَّاد الأعمال هيكون عندهم الفرصـة لعرض أفكــارهم الرائدة أمــام المستثمرين، وفقًا لمعايير اختيار مُحددة هيتم الإعلان عنها.

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البحث العلمي: الأكاديمية تسخر كل جهودها للتعامل مع قضايا تغير المناخ

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عميد علوم عين شمس يفتتح ندوة التغيرات المناخية والبصمة الكربونية

txt

التعليم العالي: الفيوم تنضم إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم GNLC لعام 2022

txt

تجديد ندب أحمد الشيخ وكيلًا دائمًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

txt

أكاديمية البحث العلمي تجدد التعاون مع جمعية اتصال لدعم الأفكار المبتكرة للشباب

txt

الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلنان فتح باب التسجيل لأكبر ماراثون

txt

وزير التعليم العالي يوقع بروتوكول تعاون مع أوزبكستان في مجال العلوم والتكنولوجيا

txt

التعليم العالي: نتعاون مع الجهات الصناعية لتدريب طلاب الجامعات التكنولوجية

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إعلان الفرق الفائزة لتمثيل مصر في "تحدي العرب لإنترنت الأشياء" في دبي

وكانت قد اعلمنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه سيتم فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة من خلال مشروع U-SOLVE 2022، وتلك المنح موجهة  لرواد الأعمال والشركات الناشئة الجديدة على أن تكون الأفكار المقدمة بهدف مواجهة تحديات التنمية الحضرية المستدامة في المدن ، وكذلك هناك فرصة لقبول الأفكار من القطاعات الإبداعية والثقافية التى ينتج عنها تأثيرًا حقيقيا ،لمزيد من التفاصيل للتقديم على المنحة:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/media-releases/u-solve-7/


فى إطار شراكة  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في  مشروع U-SOLVE ضمن برنامج ENI CBC Med  لدعم أصحاب المشاريع المبتكرة المتنامية ذات التأثير المحلى لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المدن الحضرية ، وذلك إيماناً بقدرة رواد الأعمال ، وخاصة الشباب ، على تحويل الأفكار إلى أعمال ومشاريع حقيقية وفعلية لبناء نظام بيئى متكامل.

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