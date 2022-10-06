عميد علوم عين شمس يفتتح ندوة التغيرات المناخية والبصمة الكربونية

افتتح الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، ندوة التغيرات المناخية والبصمة الكربونية وجهود الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء بحضور الدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أمانى سليمان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لفيف من أساتذة الكليه حيث قدمت الندوة الدكتور ايمان جمال أحمد محمد مدرس البيئة النباتية بقسم النبات بالكلية وعضو مركز التميز للإستدامة بالجامعة.

تناولت المحاضرة عدة مفاهيم بيئية مثل مفهوم البصمة الكربونية و كيفية حسابها وتطرقت لحلول لتقليلها و ذلك في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ نوفمبر القادم بشرم الشيخ COP 27.

واستعرضت مفهوم التغيرات المناخية وما أدت إليه من ظهور ما يعرف بتأثير الصوبة الزراعية الذي أدت إلى ظاهرة الاحتباس الحراري بسبب الغازات المنبعثة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل غاز الميثان و غاز ثانى اكسيد الكربون و التي نتج عنها ارتفاع درجات الحرارة على سطح كوكب الأرض وموت الاحياء المائية وارتفاع منسوب مياه المحيطات وذوبان ثلوج القطبين .

تناولت المحاضرة جانبا آخر و هو جهود جامعة عين شمس لمواجهة هذه التغيرات المناخية عن طريق عقد المؤتمرات المعنية بالمجال و توصيات مؤتمر الجامعة في مارس الماضي و التي من أهمها التأكيد على دور الجامعة في التنسيق و التعاون مع الجهات البحثية لتنفيذ المشروعات في مجال مواجهة التغيرات المناخية و ايضا ادعم انشطة مركز التميز للاستدامة المنشأ حديثًا بالجامعة لمساندة جهود الدولة في تحسين نوعية الحياة للمواطن و للأجيال القادمة كذلك اقامة الويبينار الهجين في سبتمبر الماضي و الذي ناقش أثر التغيرات المناخية على انتاج الغذاء في المناطق الجافة و ايضا انشاء وحدة التحول الأخضر بكلية الدراسات و العلوم البيئية لتدوير المخلفات (مشروع شمس بي جرين ).