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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: الفيوم تنضم إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم GNLC لعام 2022

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

 

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول انضمام مدينة الفيوم إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم (GNLC) لعام 2022.

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وأشار التقرير إلى أن اختيار مدينة الفيوم لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2022، يأتى ضمن 77  مدينة من 44 دولة؛ وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعة للجميع على المستوى المحلي، حيث تم اختيارهم من خلال لجنة تحكيم دولية مستقلة.

وأفاد التقرير بأن انضمام الفيوم لمدن التعلم؛ يأتي نتيجة قدرة هذه المدينة على قيادة سياسات التعلم مدى الحياة، من خلال دعم وتنفيذ المبادرات المحلية، وإحداث التغيير من القاعدة إلى القمة، فضلاً عن تميزها بالخبرة والالتزام.

وأوضح التقرير أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مجتمع تعليمى بكل عناصره؛ ليصبح كل شخص مصدرًا للتعلم والمعرفة، فضلاً عن زيادة الوعى بوجود فرص للتعلم فى جميع المناطق، وكذلك تشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة فى المدينة.

وأكد التقرير على ضرورة الالتزام بمعايير الانضمام لشبكة مدن التعلم؛ وذلك من أجل تهيئة بيئة سليمة وصحية، ودعم وممارسة التعلم مدى الحياة من خلال أنشطتها، فضلاً عن تعزيز حوار السياسات والتعلم والتعاون بين المدن الأعضاء، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وصياغة أدوات جديدة تعمل على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات مدن التعلم.

جدير بالذكر أنه بانضمام مدينة الفيوم لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، يكون هناك أربعة مدن مصرية ضمن الشبكة هى، (الجيزة، أسوان، دمياط، والفيوم عام 2022).

كما تقوم منظمة اليونسكو بمخاطبة اللجان الوطنية فى الـ 193 دولة عضو بالمنظمة الدولية كل عام؛ لترشيح ثلاث مدن بحد أقصى للانضمام لشبكة المدن التعليمية لليونسكو.

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