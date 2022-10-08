قطعة واحدة تكفي.. كيف يتناول مرضى السكرى حلاوة المولد دون أضرار؟

تعد حلاوة المولد من أشهر طقوس احتفال المصريين بالمولد النبوي الشريف حيث اعتادوا على تناولها فى هذا التوقيت منذ مئات السنين.

ولكن الانسياق وراء هذه العادة يجعل مرضى السكري مهددون بتدهور الحالة ومضاعفات خطيرة خاصة أن معظم أنواع حلاوة المولد تحتوى على قدر كبير من السكر فضلا عن المكونات الأخرى التى قد يكون بها كربوهيدرات أو دهون.



قال الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، أن مرضى السكري يرغبون فى تناول حلاوة المولد مثل الأشخاص الطبيعين خاصة أن أشكالها جذابة ومذاقها لذيذ ولكن تناول كمية كبيرة من حلوى المولد يشكل خطورة كبيرة على صحتهم خاصة أن مرض السكري لها العديد من المضاعفات الخطيرة.

القدم - السكري

وكشف “مروان” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن مرضى السكري يمكنهم تناول حلاوة المولد ولكن بشرط ألا تزيد عن قطعة واحدة فقط فى اليوم لتجنب المضاعفات الخطيرة الناتجة عن زيادة السكر فى الدم مثل مشاكل النظر والقدم والأسنان.

وحذر “ مروان ” مرضى السكري من تناول الملبن نهائيا بجميع أنواعه وأشكاله لأنه يرف السكر فى الدم بشكل أسرع من أنواع حلاوة المولد الأخرى.

الملبن



ونصح “ مروان” مرضى السكري تقليل كمية الحلويات على مدار اليوم والنشويات والسكر فى باقى الأطعمة على مدار اليوم حتى توزان كمية السكر فى حلاوة المولد خاصة عند تناول قطعة تحتوى على نسبة عالية من السكر مع الاهتمام بتناول الادوية فى مواعيدها خاصة الانسولين ويفضل تناول كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم