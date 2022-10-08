عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قطعة واحدة تكفي.. كيف يتناول مرضى السكرى حلاوة المولد دون أضرار؟

حلاوة المولد
حلاوة المولد

تعد حلاوة المولد من أشهر طقوس احتفال المصريين بالمولد النبوي الشريف حيث اعتادوا على تناولها فى هذا التوقيت منذ مئات السنين.

ولكن الانسياق وراء هذه العادة يجعل مرضى السكري مهددون بتدهور الحالة ومضاعفات خطيرة خاصة أن معظم أنواع حلاوة المولد تحتوى على قدر كبير من السكر فضلا عن المكونات الأخرى التى قد يكون بها كربوهيدرات أو دهون.

أخصائي تغذية يحدد الممنوعين من حلاوة المولد نهائيا

بنصف الثمن.. طريقة عمل حلوى المولد زى المحلات

حلوى المولد.. طريقة عمل الشكلمة بطعم المحلات

فائدة خارقة لـ بذور الكزبرة .. تعالج مرض شائع بين المصريين والعرب


قال الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، أن مرضى السكري يرغبون فى تناول حلاوة المولد مثل الأشخاص الطبيعين خاصة أن أشكالها جذابة ومذاقها لذيذ ولكن تناول كمية كبيرة من حلوى المولد يشكل خطورة كبيرة على صحتهم خاصة أن مرض السكري لها العديد من المضاعفات الخطيرة.

القدم - السكري
القدم - السكري

وكشف “مروان” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن مرضى السكري يمكنهم تناول حلاوة المولد ولكن بشرط ألا تزيد عن قطعة واحدة فقط فى اليوم لتجنب المضاعفات الخطيرة الناتجة عن زيادة السكر فى الدم مثل مشاكل النظر والقدم والأسنان.

وحذر “ مروان ” مرضى السكري من تناول الملبن نهائيا بجميع أنواعه وأشكاله لأنه يرف السكر فى الدم بشكل أسرع من أنواع حلاوة المولد الأخرى.

الملبن
الملبن


ونصح “ مروان” مرضى السكري تقليل كمية الحلويات على مدار اليوم والنشويات والسكر فى باقى الأطعمة على مدار اليوم حتى توزان كمية السكر فى حلاوة المولد خاصة عند تناول قطعة تحتوى على نسبة عالية من السكر مع الاهتمام بتناول الادوية فى مواعيدها خاصة الانسولين ويفضل تناول كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم 

حلاوة المولد مرضى السكري مرضى السكر أنواع حلاوة المولد الملبن حلوى المولد أضرار حلوى المولد نصائح مرضى السكري المولد النبوي الشريف المولد النبوي نصائح لمرضى السكري نصائح لمرضى السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

موضوعات متعلقة

كارثة .. ارتفاع نسبة وفيات الكبد 50% | دراسة تكشف التفاصيل

بحشوة جوز الهند.. طريقة عمل الشيكولاتة فى المنزل

توقعات خبراء الصحة حول موسم الإنفلونزا 2022 .. وأفضل توقيت للقاح

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. بيض مدحرج وطبق جانبي

بدون جراحة .. كيفية علاج البواسير فى المنزل

مهددون بـ الزهايمر .. هذه الفئة من متعافي كورونا أكثر عرضة لفقدان الذاكرة

حلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

ترشيحاتنا

معدل البطالة في أمريكا يهبط إلى 3.5%.. والفيدرالي مستمر في رفع الفائدة

علاقتها بحسن شحاته وقرار ندمت عليه .. عايده رياض تكشف أسرار حياتها

كاتبة عن فوز آني إرنو بنوبل للأدب: الأقرب للمصرية ميرال الطحاوي|خاص

فيديو عبر الفيس بوك يكشف قيادة سائق برعونة بطريق القاهرة الإسماعيلية

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

5 طرق لمنع تسوس الأسنان دون التخلي عن الرغبة في تناول الحلويات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

بـ 10جنيهات.. أقوى عشب لزيادة الخصوبة للرجال وفرص الحمل للنساء

بعد خلعها الحجاب.. شاهد| أحدث ظهور لـ شاهيناز

بلوك جديد وباروكة.. دنيا سمير غانم تثير الجدل بجمالها|شاهد

فيديو

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ