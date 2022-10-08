لن ينتهوا.. كامل الوزير يوجه رسالة للمشككين في انتصار أكتوبر

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رسالة للمواطنين، قائلا: “لا تنتقصوا من إنتصاركم العظيم فى حرب أكتوبر 1973.. وأنا سيادة الجندي المقاتل فى القوات المسلحة”.

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن المشككين فى البلد لن ينتهوا، معقبا: “أقول لهم أن الاوان.. حرام عليكوا هو اللي عمل إنتصار أكتوبر دا هي فئة معينة من الشعب المصري.. أبدا دا كل الشعب”.

وتابع كامل الوزير أن حرب أكتوبر تعتبر إنتصار لكل المصريين، بل لكل العرب، لافتا: “أخدنا أثناء الحرب كباري من الجزائر وخدنا حاجات من العراق والسودان وكان معنا جيش من الكويت.. لماذا نشوه إنتصارنا واحنا عملنا معجزة.. أتقالنا أنتوا محتاجين قنبلة نووية علشان تفتحوا ثغرة فى الساتر الترابي وكان كلام يعجز أى شخص”.