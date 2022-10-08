نفتخر بمصريتنا.. كامل الوزير: لولا تضحيات الجيش لظلت سيناء محتلة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه ألتحق بالقوات المسلحة عام 1975 وخرج برتبة فريق عام 2019، معقبا: “عاصرت فترة كبيرة جدا فى القوات المسلحة”.

وهنأ كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”: الشعب المصري بذكري حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: “لنا جميعا أن نفتخر بمصريتنا وبجيشنا العظيم، الذى كان ومازال مصدر فخرنا وقوتنا”.

وتابع كامل الوزير انه لولا هذا الجيش العظيم وتضحياته كانت سيناء حتي الأن محتلة، متابعا: “كنا فضلنا فى إنتفاض حرب أى أن كل إقتصادنا موجه للحرب وكان لا يوجد مشروعات أو تنمية.. أو كنا سلمنا للأمر الواقع وسكتنا وثلث مصر كان راح مننا”.