موعد مباراة بيراميدز وهلال الساحل في الكونفدرالية

يستضيف فريق بيراميدز، لمواجهة هلال الساحل السوداني، المقرر لها اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز وهلال الساحل:

تقام مباراة بيراميدز وهلال الساحل في السادسة مساء “بتوقيت القاهرة”، ولم تعلن أي قناة “حتى الآن” عن إذاعة المباراة.

بيراميدز ضد هلال الساحل:

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني تاكيس جونياس، تحقيق فوزا كبيرا على هلال الساحل في لقاء الليلة، يسهل من مهمته في لقاء الإياب.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف"، قرر إعفاء بيراميدز من المشاركة في دور الـ 64 بالكونفدرالية.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود عبد العاطي “دونجا” - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمود وادي.