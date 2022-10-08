اندلاع حريق فى سطح منزلين خلف مدرسة بمركز قوص في قنا

اندلع حريق فى سطح منزلين خلف مدرسة العويضات بمدينة قوص جنوب قنا ، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد اندلاع حريق فى سطح منزلين خلف مدرسة العويضات، دون أن يتسبب فى أى خسائر بشرية.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربة، مدير إدارة الحماية المدنية بـ قنا، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل الفورى مع الحريق.

وتبين أن الحريق نتج عن وجود مخلفات نبات البوص، أعلى سطح المنزلين، ما أدى إلى انتشار الحريق، دون أن يتسبب فى إصابات بين المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.