عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ضبط 2650 قضية .. غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبي

التهرب الضريبى
التهرب الضريبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (2650) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1.608.610.337) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7.755.732) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (52) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (116,799,950 مليون جنيه).. أبرزها ضبط (29) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (41,215,210 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا النقل والمواصلات  تم ضبط (1761) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (396) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (235) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (1169) قطعة أبرزها (عبوات أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية مجهولة المصدر – هواتف محمولة – جهاز تابلت – مجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات – هارد ديسك – مجموعة من الأوراق تحتوى على الأدوية والأعشاب – مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (161) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (54550) تمثلت فى (كتب تعليمية وقصص وملازم تعليمية لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب سالحقوق المادية والأدبية).

وفى قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (899) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1813) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (875) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (265) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (170) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (903) لنش سياحى.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

عقوبة التهرب الضريبى

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

التهرب الضريبى جريمة التهرب الضريبى عقوبة التهرب الضريبي الاجراءات الضريبية الموحدة الإقرار الضريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

ترشيحاتنا

هل سب شخص في السر دون التلفظ ذنب أحاسب عليه.. الإفتاء تجيب

لمراقبة الملاحة العالمية.. الصين تطلق قمرين اختباريين من منصة في البحر الأصفر|شاهد

إلغاء عقوبة إيقاف حسن قداح نجم يد الزمالك قبل نهائي أفريقيا.. تفاصيل

التشكيل الرسمي لمباراة يوفينتوس وميلان في الدوري الإيطالي

10 إصابات.. السيطرة على تسرب غاز الكلور من محطة صرف بالشرقية

الدولار يرتفع 10 قروش أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع.. أعرف الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب جريمة.. اعتقال أمريكيين لسرقة 57 بطيخة من مزرعة

أجرت عمليات تجميل.. ملكة جمال الولايات المتحدة 2022 تثير حالة من الجدل بعد تجاهلها

بيجدد البيت.. بريطاني يعثر على كنز ذهبي تحت المطبخ| اعرف قيمته

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعباءة وحجاب.. فنانات وفنانون ظهروا خلال العمرة| فيديو جراف

علاقتها بـ حسن شحاتة وزواجها من أحمد بدير والعمرة.. عايدة رياض تكشف الأسرار

سائق متهور آخر بـ طريق مصر الإسماعيلية يثير الذعر.. شاهد

صديق بيج رامي.. مدرب يثير الجدل لتدريبه البنات ورفضه الجيم المختلط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ