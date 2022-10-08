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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: علاج 514 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية كبار السن مبادرة محمودة

النائبة عبلة الألفى
النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قالت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن علاج 514 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية كبار السن خلال عام، مبادرة محمودة خاصة وأننا نرى عدد من كبار السن لا يجد من يقوم بالإنفاق عليه ورعايته.

 

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه لابد أن تكون هناك آليات سهلة لهذه المبادرة لوصول الخدمة لكبار السن، وأن يتم القضاء على البيروقراطية من خلال وجود نظام الشباك الواحد فى كل محافظة لتوفير الخدمات لكبار السن.

 

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه من الممكن أن يكون هناك دور أيضا لمنظمات المجتمع المدنى لتوفير الرعاية المجتمعية لكبار السن من خلال توفير الدواء ووسائل المواصلات.

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية والطبية لـ 514 ألف و709 مواطنين فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر عام 2021، وحتى أول أكتوبر 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، بالكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن، تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

ولفت الدكتور وائل عبدالرازق، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

 خدمات التثقيف الصحية 

وتابع «عبدالرازق» أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

فيما كشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة 28 ألفًا و229 مريضًا إلى المستشفيات لإجراء تدخلات طبية متقدمة.

وأشار إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن (15335).

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