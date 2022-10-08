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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف دمياط تحتفل بـ المولد النبوي في مسجد البحر

الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي

 أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط  احتفالية بذكرى المولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم  مساء اليوم السبت بمسجد البحر بمدينة دمياط حضرها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعدد القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى مدير المديرية  خطبة جاءت حول صفات الرسول الكريم و أهمية الاقتداء بسنته و خصاله الشريفة وفضل الصلاة على نبينا الكريم ،كما أكد على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركة بالقيام بالمزيد من الأعمال الصالحة

وقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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IMG-20221008-WA0046
IMG-20221008-WA0048
IMG-20221008-WA0048
دمياط الأوقاف مستشفيات القيادات التنفيذية محافظ دمياط منال عوض محافظ دمياط

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