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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة سحرية لتناول حلاوة المولد من غير زيادة وزن

حلويات المولد
حلويات المولد

لا يمر المولد النبوي الشريف على الكثير من الناس دون شراء انواع  متنوعة ومتعددة من حلوي المولد  ، ومن المعروف أن حلوة  المولد تتسب في زيادة الوزن نظرًا لاحتوائها على السكريات، لذلك يجب الانتباه جيدًا وعدم تناول كمية كبيرة منها.

 

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ونقدم ١٠ نصائح لتجنب زيادة الوزن بسبب حلوى المولد


١- الاكتفاء بتناول قطعة أو اثنين فقط من حلوى المولد يوميًا لتجنب زيادة الوزن .

٢- تناول كميات كبيرة من الماء  يتراوح  من 8 – 10 أكواب عقب تناول الحلوي  .

٣- تناول مشروبات تساعدك على التخلص من هذه السعرات  الحرارية الناتجة عن تناول الحلوي مثل الماء بالليمون أو القرفة والجنزبيل معًا وتجنب وضع أي سكر في هذه المشروبات.

٤- إن كنت تعانين من مرض السكر فعليك تناول قطعة واحدة فقط وليس أكثر مع شرب كمية كبيرة من الماء.

٥- الحرص على ممارسة الرياضة لضمان حرق السعرات الحرارية التي تم تناولها.

٦- التقليل من الوجبات الغذائية في هذا اليوم .

٧- تجنبي تناول حلوى المولد بعد وجبة الغداء مباشرة لأن هذا سوف يزيد من الوزن ويجعلك تشعرين بالإمتلاء.

٨- الحرص بعدم تناول نشويات على مدار اليوم كي لا تكتسبين المزيد من الوزن خاصة إن كنت تريدين تناول حلوى المولد.

٩- يفضل تقسيم القطعة الواحدة إلى أجزاء صغيرة وتناولها على مدار اليوم لضمان عدم زيادة الوزن بشكل كبير

١٠- عدم تناول حلوى المولد ليلا.

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