لو مش عاوز تتخن.. أعرف السعرات الحرارية في حلاوة المولد

تناول حلوى المولد من اهم الطقوس الاحتفاليه بالمولد النبوي الشريف ، فلا تمر هذه المناسبة الا ويتناول معظم المصريين انواع مختلف من حلوى المولد ، لكن لكل السيدات الراغبات في مظهر رشيق وقوام مثالي يجب عليهن تناول كميات قليلة جدا من هذه الحلوي لانها تحتوي علي سعرات حرارية عالية تحتاج مجهود خرافي لحرق هذه السعرات .

نقدم إليك قائمة بعدد السعرات الحرارية الموجودة في كل قطعة من حلاوة المولد.

حلوى المولد لها اشكال كثيرة ومتنوعة وتختلف نسبة السعرات الحرارية من نوع لأخر حسب مكوناتها مع العلم أن الملبن وعروسة المولذ أعلاها سعرات حرارية والمكسرات أفضلهم الفولية ..

تحتوي النوجا السادة علي 420 سعرًا حراريًا والنوجا بالمكسرات علي 500 سعر حراري.. والحمصية علي400 سعر حراري ، والسمسمية علي 650 سعرًا حراريًا ، و الفستقية تحتوي علي 630 سعرًا حراريًا واللوزية علي 650 سعرًا حراريًا، والبندقية علي 700 سعر حراري ، والجوزية السادة بجوز الهند تحتوي علي 640 سعرًا حراريًا ، والجوزية بالمكسرات بها 720 سعرًا حراريًا ، و عروسة المولد تحتوي علي 1200 سعر حراري ، و الملبن السادة: 820 سعرًا حراريًا.

والملبن بالمكسرات يحتوي علي 1080 سعرًا حراريًا واللديدة علي 500 سعر حراري والبقلاوة علي 320 سعرًا حراريًا والفستقية تحتوي على 630 سعر حراري والبندقية تحتوي على 700سعر حراري واللوزية تحتوي على 650 سعر حراري

النوجا السادة: تحتوي على 420 سعر حراري والنوجا بالمسكرات: تحتوي على 500سعر حراري

والجوزية السادة: تحتوي على 640 سعر حراري.

والجوزية بالمكسرات: تحتوي على 720سعر حراري.