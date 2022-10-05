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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصيب الأطفال بالتسمم.. لا تضعي هذه الأطعمة في اللانش بوكس

اللانش بوكس
اللانش بوكس

تحرص العديد من الأمهات على وضع الكثير من الأطعمة المختلفة لأطفالها في اللانش بوكس، ولكن يمكن للطقس الحار، أن يفسد الأطعمة سريعا، ويستغرق الأمر أقل من ساعة حتى تتكاثر البكتيريا الضارة بشكل مقلق في الطعام داخل اللانش بوكس.

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فالخضروات والفواكه المقطعة من الأطعمة التي يتسبب وجودها لمدة طويلة داخل اللانش بوكس في تكوين عفن مما يؤدي إلى تسمم الأطفال.

كما يسبب وجود الكثير من الأطعمة والمعجنات في اللانش رفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير مما يؤثر على الأطفال. 

الأكلات المطبوخة في المنزل أو الأطعمة المسبكة التي تضعها بعض الأمهات في اللانش بوكس ، يمكن أن تتلف ويصيبها العفن بشكل سريع بسبب الطقس الحار في أقل من ساعة مما يؤدي إصابة الأطفال بالتسمم .

المصدر times of india 

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