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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فكهانية وسيدات.. لهو الأطفال يُصيب 8 أشخاص بأعيرة خرطوش في سوهاج

صدى البلد

تبلغ لمركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية قرية أم دومة دائرة المركز، وتبين إصابة 8 أشخاص من بينهم 3 سيدات بمختلف الفئات العمرية؛ إثر خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، وإصابة 8 أشخاص، دائرة المركز.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من:"طرف أول سامية. ا. م. ص- 62 سنة- ربة منزل، شيماء. ع. ا. م- 14 سنة- طالبة- مصابتين رش خرطوش متفرقة بالجسم- وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، صابر. ا. م. ص- 50 سنة- عامل، مرسي. م. ع- 33 سنة- سائق".

"طرف ثاني أحمد. س. ا. س- 33 سنة- عامل- مصاب جرح رضي بالكتف الأيسر، محمود. س. ا- 42 سنة- فكهاني، جمال. س. ا. س- 30 سنة- فكهاني، هدى. س. ا. س- 40 سنة- ربة منزل"، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الرابع من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني، فرد خرطوش محلي الصنع، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهمت الأولى والثانية من الطرف الأول، الثالث من الطرف الثاني، بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته وإحداث إصابتهما؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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