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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: تشكيل لجنة لمتابعة الاستعدادات لفصل الشتاء

منال عوض
منال عوض

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت بشكل تام لفصل الشتاء، حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من إدارتى المتابعة والمركبات بالديوان العام وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والوحدات المحلية، تكون مهمتها متابعة أعمال تسليك وتطهير بالوعات الصرف.

 

وتابعت إنه تم التأكد من جاهزية معدات وسيارات كسح المياه بالإضافة إلى مراجعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة منعًا لحدوث أية حوادث تتعلق بالصعق الكهربائى.

 

وأشارت إلى إنه تم التأكيد على مديريتى الزراعة والرى بتطهير جميع المجارى المائية الواقعة بنطاق المحافظة، مؤكدة أيضاً على إدارة المرور بوضع خطة تفصيلية لتحقيق السيولة المرورية خلال تلك الفترة.

 

 كما نوهت إلى أنه تم وضع خطة محددة لتمهيد الطرق الترابية ببعض القرى من خلال إعادة استخدام كشط الطبقة الأسفلتية قبل بدء فصل الشتاء..

 

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